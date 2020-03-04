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В стране-соседке Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

09:46, 04 марта 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает Polskie radio.

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"Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.

По словам министра, инфицированный чувствует себя хорошо. Он находится в больнице в городе Зелена-Гура, Любушское воеводство.

Все лица, которые имели с ним контакт, находятся на карантине.

Инфографика УНИАН

Как сообщалось, число зараженных новым коронавирусом в мире выросло до 92,5 тыс. пациентов.

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