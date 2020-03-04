В стране-соседке Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
09:46, 04 марта 2020Зарубежные новости
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Пациент, инфицированный коронавирусом, вернулся в Польшу из Германии.
REUTERS
В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает Polskie radio.
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"Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.
По словам министра, инфицированный чувствует себя хорошо. Он находится в больнице в городе Зелена-Гура, Любушское воеводство.
Все лица, которые имели с ним контакт, находятся на карантине.
Инфографика УНИАН
Как сообщалось, число зараженных новым коронавирусом в мире выросло до 92,5 тыс. пациентов.
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