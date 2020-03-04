В стране-соседке Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Пациент, инфицированный коронавирусом, вернулся в Польшу из Германии.

В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает Polskie radio.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: симптомы COVID-19, как не заразиться

"Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.

По словам министра, инфицированный чувствует себя хорошо. Он находится в больнице в городе Зелена-Гура, Любушское воеводство.

Все лица, которые имели с ним контакт, находятся на карантине.

Как сообщалось, число зараженных новым коронавирусом в мире выросло до 92,5 тыс. пациентов.