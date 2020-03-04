Диетологи разрушили миф о рыбных консервах

Хорошие рыбные консервы будут неизменно полезнее бутерброда с колбасой, заявили диетологи.

Испанские диетологи объяснили, насколько полезными могут быть консервированные продукты, в частности, рыбные.

По мнению специалистов, некоторые их виды полезны для здоровья, пишет La Vanguardia.

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Как отметили диетологи, рыбные консервы хорошего качества можно смело считать полезной едой. Ведь продукт содержит белок, омега-3 жирные кислоты. Таким образом, они разрушили миф об этом продукте.

Но эксперты подчеркнули, что речь идет о рыбных консервах хорошего качества и с минимальным количеством ингредиентов. Они посоветовали выбирать продукт, консервированный в собственном соку, а если в масле, то оливковом.

Хорошие рыбные консервы будут неизменно полезнее бутерброда с колбасой, заявили диетологи.

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