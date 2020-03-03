Во Франции установят контроль над масками, их будут выдавать врачи

Всемирная организация здравоохранения признала Covid-19 чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Во Франции медицинские маски будут выдавать врачи и только больным на коронавирус пациентам, а также пострадавшим в результате вспышки Covid-19.

Об этом в Twitter сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

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При этом правительство страны отчуждает все текущие и будущие запасы защитных масок.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 3 марта в мире количество людей, зараженных коронавирусом Covid-19, возросло до 90,8 тыс.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.