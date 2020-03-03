Руководитель службы скорой помощи Ирана заболел коронавирусом

Сейчас Прихосейн Колливанд проходит курс лечения.

Анализы на коронавирус у руководителя службы скорой помощи Ирана Прихосейна Колливанда дали положительный результат.

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Об этом сообщило во вторник, 3 марта, агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что в настоящий момент Колливанд проходит курс лечения.

Ранее тест на коронавирус дал положительный результат у 23 депутатов парламента Ирана.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Инфицированным оказался житель Черновицкой области, который прилетел из Италии.

Подразделения ГПСУ и специалисты министерства устанавливают лиц, которые могли контактировать с украинцем, у которого обнаружили китайский коронавирус.