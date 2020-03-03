Легкая форма болезни: гражданку Латвии с коронавирусом выписывают из больницы

Женщину ожидает двухнедельный домашний карантин.

Гражданку Латвии, у которой на днях подтвердили диагноз коронавируса, сегодня выписывают из больницы.

Как пишет Delfi, в ее случае болезнь проявилась в легкой форме. Вместе с ней больницу покинет ее ребенок, коронавирус у него не обнаружили.

"У нее были легкие симптомы, а повторный анализ не выявил Covid-19. Нет никаких медицинских показаний к тому, чтобы держать ее в больнице. Хватит домашнего лечения, карантина и наблюдения семейного врача. Она должна провести 14 дней дома и следить за состоянием своего здоровья. Семейного врача на дом вызывать не нужно, достаточно связываться по телефону", - рассказала представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Илга Намниеце.

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Как сообщал УНИАН, накануне в Латвии подтвердили первый случай коронавируса. Его обнаружили у женщины, которая недавно вернулась из Италии.