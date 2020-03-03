Румыния определяет пассажиров, находившихся рядом с инфицированным коронавирусом украинцем

Муж с женой путешествовали по Италии, откуда вылетели в румынский город Сучава самолетом. Оттуда в Черновцы они ехали на автомобиле.

Черновицкая областная государственная администрация контактирует с румынской стороной по поводу определения круга контактных лиц, находившихся на борту самолета вблизи инфицированного коронавирусом мужчины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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«Поскольку это первый случай, предварительно подтвержденный в Украине, это возможность отработать полный алгоритм действий. Мы не останавливаемся исключительно на украинской территории. Контактируем также с румынскими коллегами - для того, чтобы с их помощью определить смежные места в самолете, где они сидели, и установить также контактных лиц на борту этого самолета - для того, чтобы предупредить и обратить на это внимание. Также мы узнаем, это украинцы или граждане других стран», - сказал Осачук.

В то же время заместитель руководителя департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук сообщила, что мужчина, у которого обнаружили коронавирус, вместе со своей женой путешествовал по Италии, откуда они прилетели в аэропорт в городе Сучава (Румыния).

«Мужчина среднего возраста. Он путешествовал в машине вместе с женой из Сучавы в Черновцы. Контакты его - минимальные. Он госпитализирован, и, соответственно, количество контактных лиц не увеличилось. Что важно - семья сама позвонила в «скорую». Сотрудники «скорой» госпитализировали мужчину, будучи одетыми во все средства индивидуальной защиты», - сказала Полищук.

И.о. директора областного лабораторного центра Минздрава Наталья Гопко добавила, что у инфицированного мужчины близкий контакт был только с женой.

«Она сейчас находится в самоизоляции. Они настолько сознательны, что женщина, зная, что у мужа проблемы, самостоятельно выполнила все рекомендации согласно памятке, которую выдают на границе», - сказала Гопко.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Ее обнаружили у мужчины, который вернулся из Италии в Черновицкую область.