Коронавирус в Италии: впервые зафиксировано замедление распространения заболевания

От коронавируса в Италии уже умерли свыше полусотни человек.

В Италии зафиксировали замедление распространения смертельного коронавируса из Китая - впервые за последние недели.

В частности, в понедельник было зафиксировано 270 случаев меньше, чем в воскресенье, передает "Европейская правда" со ссылкой на la Reppublica.

По официальным данным, из больниц за два дня были выписаны 66 пациентов, у которых ранее обнаружили коронавирус, всего выздоровели 149 человек. По состоянию на сегодня, в Италии насчитывается 1835 пациентов, больных коронавирусом. Умерли 52 человека, преимущественно пожилого возраста, которые также имели другие серьезные заболевания.

Итальянская власть считает, что следующие несколько дней будут определяющими для понимания того, помогают ли правительственные меры остановить распространение коронавируса.

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Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.