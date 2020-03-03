Коронавирус сорвал "Неделю Украины" в Европарламенте (видео)

Массовые мероприятия в ЕП перенесли на неопределенный срок.

Из-за коронавируса сорвана "Неделя Украины" в Европейском парламенте.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В течение трех дней - 3-5 марта в Брюсселе были намерены дебатировать об украинских реформах, слушать украинскую музыку, смотреть кино. Однако, накануне вечером ЕП решил отменить все массовые мероприятия и закрыть свои двери для части посетителей.

Перечень отмененных мероприятий не исчерпывается "Неделей Украины" - под запретом все события, несмотря на то, кто их организует. А те, кто в течение предыдущих 14 дней посещал регионы распространения коронавируса, или контактировал с людьми оттуда, не смогут попасть в стены Европарламента.

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Как долго продлятся эти ограничения - пока неизвестно. Мероприятия перенесены на неопределенный срок.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус из Китая.