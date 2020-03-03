Папу Римского проверили на коронавирус

83-летний римско-католический лидер десять лет назад перенес операцию по удалению части легких.

Папу Римского Франциска проверили на коронавирус, его тесты оказались отрицательными.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на итальянскую газету Il Messaggero во вторник, 3 марта.

Читайте такжеВозросло число жертв коронавируса: свежие данные по Covid-19

Отмечается, что Папа Франциск впервые отменил отступление от Великого поста в папстве из-за простуды.

Ранее сообщалось, что Папа Франциск отменил больше всего мероприятий за время понтификата из-за состояния своего здоровья. Ватикан описал состояние Франциска как "легкую болезнь", не предоставляя других деталей.

Болезнь понтифика вызвала волнение на фоне вспышки коронавируса в Италии.

Как сообщал УНИАН, в Италии наблюдают резкий всплеск Covid-19, где коронавирусом заразились 2036 пациентов, 52 человека погибли.