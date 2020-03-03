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Папу Римского проверили на коронавирус

09:53, 03 марта 2020
Зарубежные новости
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Папа Римский Франциск / фото REUTERS

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на итальянскую газету Il Messaggero во вторник, 3 марта.

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Отмечается, что Папа Франциск впервые отменил отступление от Великого поста в папстве из-за простуды.

Ранее сообщалось, что Папа Франциск отменил больше всего мероприятий за время понтификата из-за состояния своего здоровья. Ватикан описал состояние Франциска как "легкую болезнь", не предоставляя других деталей.

Болезнь понтифика вызвала волнение на фоне вспышки коронавируса в Италии. 

Как сообщал УНИАН, в Италии наблюдают резкий всплеск Covid-19, где коронавирусом заразились 2036 пациентов, 52 человека погибли.

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