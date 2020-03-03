Папу Римского проверили на коронавирус
09:53, 03 марта 2020Зарубежные новости
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83-летний римско-католический лидер десять лет назад перенес операцию по удалению части легких.
Папа Римский Франциск / фото REUTERS
Папу Римского Франциска проверили на коронавирус, его тесты оказались отрицательными.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на итальянскую газету Il Messaggero во вторник, 3 марта.
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Отмечается, что Папа Франциск впервые отменил отступление от Великого поста в папстве из-за простуды.
Ранее сообщалось, что Папа Франциск отменил больше всего мероприятий за время понтификата из-за состояния своего здоровья. Ватикан описал состояние Франциска как "легкую болезнь", не предоставляя других деталей.
Болезнь понтифика вызвала волнение на фоне вспышки коронавируса в Италии.
Как сообщал УНИАН, в Италии наблюдают резкий всплеск Covid-19, где коронавирусом заразились 2036 пациентов, 52 человека погибли.
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