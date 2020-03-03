Ученые назвали "опасный" возраст для мужчин и женщин
Группа ученых из Финляндии и США провела совместный эксперимент и выяснила, достижение какого возраста таит наибольшую опасность для каждого из полов.
Для этого эксперты проанализировали многочисленные истории болезней и сопоставили их со статистикой смертности от наиболее серьезных заболеваний, к которым относятся и сердечно-сосудистые, пишет MedikForum.
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В результате ученые пришли к выводу, что для мужского здоровья наиболее опасно достижение 40-летнего возраста. Отметившим 40-летний юбилей медики советуют отказаться от вредных привычек, пересмотреть рацион питания и заняться физическими упражнениями.
Что касается женщин, то «опасный» возраст у них наступает гораздо раньше – после 30 лет. Именно в это время в женском организме начинают происходить первые изменения.
Врачи рекомендуют женщинам избегать стрессовых ситуаций и внимательнее прислушиваться к изменениям, происходящим в их организме.
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