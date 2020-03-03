Возросло число жертв коронавируса: свежие данные по Covid-19

Наибольшее количество инфицированных — на территории материкового Китая.

По состоянию на утро 3 марта в мире количество людей, зараженных коронавирусом Covid-19, возросло до 90,8 тыс.

Вирус-убийца унес 3 тыс. 117 жизней. Об этом сообщает South China Morning Post.

Наибольшее количество инфицированных — на территории материкового Китая: 80,1 тыс. зараженных и 2 тыс. 943 погибших.

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Кроме того, резкая вспышка Covid-19 наблюдается в Италии, где коронавирусом заразились 2036 пациентов, 52 человека погибли.

Сообщается о более чем 1,5 тыс. заболевших. На территории страны уже зафиксировано 66 летальных случаев от коронавируса.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.