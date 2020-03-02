Коронавирус зафиксировали в Саудовской Аравии

Инфицированным оказался гражданин, недавно вернувшийся из Ирана.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает правительственный информационный центр в Twitter со ссылкой на Минздрав страны.

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Отмечается, что коронавирус COVID-19 выявлен у гражданина, который недавно вернулся из Ирана. Сейчас обследование проходят все те, кто контактировал с инфицированным.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".

2 марта Европейский Союз повысил уровень риска заражения коронавирусом "от умеренного до высокого".