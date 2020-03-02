Число жертв коронавируса в Италии превысило 50 человек

Количество зараженных выросло до 1835 человек, 149 вылечились.

В Италии за сутки число заболевших китайским коронавирусом COVID-19 увеличилось с 34 до 52 человек. Количество зараженных выросло до 1835 человек, 149 вылечились. Около 166 человек остаются в реанимации.

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Об этом сообщает итальянский Департамент гражданской обороны, передает радио Свобода. Больше всего больных в северном регионе страны, Ломбардии. Соответствующие итальянские инстанции отмечают, что по сравнению с данными воскресенья 18 человек умерли, в том числе трое в Эмилии Романье. Все они были пожилыми людьми или имели серьезные заболевания.

В Италии зафиксировано больше всего случаев заболевания коронавирусом среди европейских стран.

Сегодня, 2 марта, первые случаи заболеваниявирусом были выявлены в Латвии, Саудовской Аравии, Тунисе, Португалии, Иордании, Сенегале.

Как сообщал УНИАН, коронавирус начал распространяться с конца 2019 года, вспышка болезни была выявлена в Китае. За два месяца случаи заболевания зарегистрировали более чем в 60 странах, число заразившихся превысило 88 тыс., от болезни умерли более 3 тыс. человек.