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В Латвии зафиксирован первый случай коронавируса COVID-19

19:55, 02 марта 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Как передает DELFI, соответствующую информацию подтверждает Министерство здравоохранения страны.

Более подробная информация будет предоставлена на пресс-конференции в 20:00. Ответственные службы расскажут о дальнейших действиях и мерах предосторожности.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

В мире по состоянию на 2 марта зарегистрировано 89 тыс. 072 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, из которых 3 тыс. 048 летальных.

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