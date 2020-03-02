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Первый случай коронавируса зафиксировали в Тунисе

18:28, 02 марта 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Как сообщает assabahnews, об этом объявил министр здравоохранения страны.

По информации чиновника, заразился молодой человек, который ранее вернулся из Италии. Сейчас его состояние стабильное.

Ранее сегодня стало известно, что в Беларуси уже подтверждены три случая коронавируса, а во Франции жертвами этого заболевания стали четыре человека.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".

Учитывая то, что коронавирус продолжает активно распространяться, Евросоюз 2 марта повысил уровень риска заражения коронавирусом "от умеренного до высокого".

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