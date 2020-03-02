Первый случай коронавируса зафиксировали в Тунисе

Заболел молодой человек, вернувшийся из Италии.

В Тунисе в понедельник был зафиксирован первый случай заражения китайским коронавирусом.

Как сообщает assabahnews, об этом объявил министр здравоохранения страны.

По информации чиновника, заразился молодой человек, который ранее вернулся из Италии. Сейчас его состояние стабильное.

Ранее сегодня стало известно, что в Беларуси уже подтверждены три случая коронавируса, а во Франции жертвами этого заболевания стали четыре человека.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".

Учитывая то, что коронавирус продолжает активно распространяться, Евросоюз 2 марта повысил уровень риска заражения коронавирусом "от умеренного до высокого".