В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса - СМИ

Результаты будут направлены в одну из референс-лабораторий ВОЗ.

В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса.

Об этом сказала журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, сообщает БЕЛТА.

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"У нас зарегистрированы уже три случая с высокой степенью достоверности. Результаты будут направлены в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы подтвердить", - сказала Жукова, добавив, что в работе белорусских лабораторий она уверена.

Состояние жительницы Витебска, у которой выявлен коронавирус, удовлетворительное. У нее нормальная температура, женщина практически здорова.

Два пациента в Минске чувствуют себя также нормально, у них даже не было температуры. "Просто контролируем ситуацию. В случае необходимости готовы оказать помощь", - отметил заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета Игорь Карпов.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

В мире по состоянию на 2 марта зарегистрировано 89 тыс. 072 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, из которых 3 тыс. 048 летальные.