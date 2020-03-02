Кишиневских школьников не будут пускать на экскурсии за границу из-за коронавируса

Кроме того, родителям весной запретят посещать утренники в детских садах.

Кишиневским школьникам запретят ездить на экскурсии за пределы страны из-за риска заражения коронавирусом из Китая.

Как пишет NewsMaker, об этом заявил на заседании муниципальных служб глава управления образования Андрей Павалой.

Он также рассказал, что родителей не пустят на весенние утренники в детских садах Кишинева. В частности, это касается мероприятий в честь прихода весны и Международного женского дня.

"Нам звонили многие родители и говорили, что хотят прийти на утренники детей. Но мы просим их смириться и понять, что так они могут подвергнуть опасности здоровье детей", - сказал чиновник.

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24 февраля в Молдове объявили желтый код опасности из-за риска распространения коронавируса. Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты республики 2 марта сообщило, что в Молдову из Италии за последние 24 часа прибыло 758 человек. Семь из них пришлось изолировать из-за подозрения на коронавирус нового типа Covid-19. В ведомстве сообщили, что ждут сегодня результатов анализов и намерены усилить контроль на границе. Пока в Молдове не подтвердили ни одного случая заражения коронавирусом. Однако в Италии заразились две гражданки Молдовы.