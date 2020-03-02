Во Франции от коронавируса умерли уже четыре человека

Сегодня зафиксированы еще две смерти от COVID-19.

На севере Франции от коронавируса скончались еще два пациента, увеличив количество летальных случаев в стране до четырех.

Об этом сообщила газета Le Parisien.

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Отмечается, что оба пациента наблюдались в больничном центре Компьень-Нуайон.

Ранее во Франции власти из-за распространения коронавируса запретили все мероприятия в закрытых помещениях с количеством участников свыше 5 тысяч.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".

Учитывая то, что коронавирус продолжает активно распространяться, ЕС 2 марта повысил уровень риска заражения коронавирусом "от умеренного до высокого".