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В Иордании подтвердили первый случай заражения коронавирусом - СМИ

16:05, 02 марта 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Об этом сообщает агентство Petra.

Отмечается, что пациент был помещен на карантин несколько дней назад.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщила о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

В мире по состоянию на 2 марта зарегистрировано 89 тыс. 072 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, из которых 3 тыс. 048 летальные.

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