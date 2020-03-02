Sharp будет выпускать медицинские маски на фабрике дисплеев

На фабрике в префектуре Миэ будет запущена линия по производству 150 тысяч масок в день.

Японский производитель электроники Sharp начнет производить хирургические маски на своей фабрике по производству дисплеев в центральной части страны.

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Как сообщает MarketWatch, спрос на маски вырос в связи с эпидемией коронавируса, сейчас их сложно во многих районах Японии их сложно найти в продаже.

Предполагается, что на фабрике в префектуре Миэ будет запущена линия по производству 150 тысяч масок в день, с возможностью довести этот показатель до 500 тысяч.

Отмечается, что фабрики по производству дисплеев отличаются стерильностью, так что они хорошо подходят для изготовления масок.

На сегодня Sharp принадлежит тайваньскому электронному гиганту Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., известном в мире под названием FoxConn.

Ранее сообщалось, что ажиотажный спрос на медицинские маски из-за коронавируса создал дефицит в некоторых аптеках Киева, но специалисты назвали это временным явлением.