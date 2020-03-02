У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус

Накануне росСМИ сообщили, что врачи московской больницы приказали пациентам молчать о соседе по палате, у которого выявили коронавирус.

У россиянина, который вернулся из Италии, подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные профильного оперативного штаба.

Накануне российские СМИ сообщили, что врачи московской инфекционной больницы №1 приказали пациентам молчать о соседе по палате, у которого выявили коронавирус.

Один из пациентов больницы Аслан Субханкулов рассказал, что врачи решили взять с больных подписку о неразглашении, чтобы никто не узнал об ошибке медиков.

Субханкулов утверждает, что в палате лежали семь человек, в том числе недавно вернувшийся из Италии Давид Беров. У россиянина подтвердился коронавирус, и его перевели в отдельную палату.