Первый случай коронавируса зафиксирован в Андорре
Правительство Андорры подтвердило первый случай инфицирования коронавирусом в стране.
Об этом сообщает Diari d'andorra.
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Отмечается, что первый случай коронавирус был обнаружен у 20-летнего мужчины, который недавно прибыл из Италии. Он был госпитализирован с легкими симптомами заболевания в субботу.
Проведенные тесты показали положительную инфекцию, и он останется в больнице для дальнейших тестов, а его непосредственный круг общения будет контролироваться.
Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
Количество жертв коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 912, увеличившись за сутки на 42 человека.