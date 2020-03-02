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Польский Сейм собирается на специальное заседание из-за коронавируса

11:16, 02 марта 2020
Зарубежные новости
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В Польше обсудят ситуацию с коронавирусом / УНИАН

Как сообщает "Польское радио", на заседании предусмотрено предоставление правительственной информации относительно принятых мер и состояния подготовки государства в связи с эпидемиологическими угрозами в Польше и Европе.

Президент Польши Анджей Дуда на прошлой неделе попросил маршала Сейма созвать встречу. В четверг состоялось заседание президиума Сейма и Совета сеньоров о созыве дополнительного заседания.

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Также в понедельник утром, в связи с распространением коронавируса, состоялась встреча президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Встреча политиков прошла в Бюро национальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в польском городе Лодзь зафиксировали первый случай заражения коронавирусом из Китая.

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