Польский Сейм собирается на специальное заседание из-за коронавируса

Сегодня ситуацию уже обсудили президент и премьер Польши в Бюро нацбезопасности.

В понедельник, 2 марта, состоится однодневное заседание польского парламента - Сейма, которое созвали из-за коронавируса.

Как сообщает "Польское радио", на заседании предусмотрено предоставление правительственной информации относительно принятых мер и состояния подготовки государства в связи с эпидемиологическими угрозами в Польше и Европе.

Президент Польши Анджей Дуда на прошлой неделе попросил маршала Сейма созвать встречу. В четверг состоялось заседание президиума Сейма и Совета сеньоров о созыве дополнительного заседания.

Читайте такжеВ Польше прокомментировали информацию о первом случае коронавируса в стране

Также в понедельник утром, в связи с распространением коронавируса, состоялась встреча президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Встреча политиков прошла в Бюро национальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в польском городе Лодзь зафиксировали первый случай заражения коронавирусом из Китая.