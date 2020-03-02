Эксперты назвали семь продуктов, которые нельзя есть натощак

Например, кофе на голодный желудок может вызвать спазмы и боли, так как из-за него образуется лишняя кислота.

Диетологи составили список продуктов, которые могут навредить здоровью, если их есть сразу после пробуждения на голодный желудок.

Не стоит начинать день с бананов, поскольку в них содержится много магния. Рост концентрации магния в крови создает его дисбаланс с кальцием, а это может замедлить работу сердца, пишет Hyser.

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Помидоры из-за дубильной кислоты могут раздражать желудок. Это относится и к грушам, так как они богаты грубой клетчаткой.

Что касается кисломолочных продуктов, их лучше употреблять в течение дня между основными приемами пищи. Бактерии в них погибают в агрессивной кислоте голодного желудка, поэтому пользы от них не будет.

Выпечка и сладости натощак перегружают поджелудочную железу и провоцируют выброс инсулина.

Отруби при неумеренном употреблении могут привести к запорам и раздражению кишечника.

Наконец, кофе на голодный желудок может вызвать спазмы и боли, так как из-за него образуется лишняя кислота.

Ранее американские ученые связали употребление молока с повышенным риском развития рака молочной железы у женщин.