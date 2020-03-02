В Берлине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Также, под Берлином проверяют сотрудников крупнейшего аквапарка в Германии - там отдыхал зараженный человек.

В ночь на понедельник, 2 марта, в берлинском Сенате сообщили о том, что в немецкой столице официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом.

Зараженный, чей пол и возраст не был назван, помещен в больницу и получает лечение. Врачи начали проверку людей, с которыми он контактировал, передает DW.

В понедельник в полдень по местному времени городской сенатор по здравоохранению проведет пресс-конференцию, на которой даст более подробную информацию.

В понедельник появится информация о проверке на коронавирус сотрудников аквапарка Tropical Islands в 50 километрах от Берлина. Его посетил турист из другого региона Германии, у которого впоследствии обнаружили вирус. Всего в Tropical Islands работают 600 сотрудников, парк способен принять до 6 тысяч посетителей в день.

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Берлин стал десятой (из 16) федеральных земель Германии, в которой зафиксировано заражение коронавирусом. Еще утром в воскресенье, 1 марта, было известно о 66 случаях инфицирования, к вечеру того же дня число заразившихся превысило 130 человек.

В Баден-Вюртемберге школьникам, учителям, многим чиновниками и полицейским, вернувшимся из одного из кризисных регионов распространения вируса, предписано оставаться дома и после окончания каникул по случаю карнавала, причем независимо от наличия симптомов заболевания. Некоторые из этих требований распространяются и на Баварию. Кризисными регионами министерство внутренних дел во внутреннем циркуляре называет провинцию Лоди в Ломбардии и город Во в провинции Падуя на севере Италии, а также отдельные регионы Китая, Ирана и Южной Кореи, передает агентство dpa.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер в интервью газете Bild am Sonntag не исключил введения карантина для городов и целых регионов - однако лишь в качестве последнего средства борьбы с коронавирусом.

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Между тем федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан подчеркнул, что в четырех из пяти случаев обнаружения вируса вызываемое им заболевание COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) протекает мягко или даже вовсе без симптомов.

Довідка УНІАН. Наприкінці грудня влада Китаю повідомила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу COVID-19. Вірус передається від людини до людини, інкубаційний період становить близько двох тижнів.

28 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку глобального ризику поширення нового коронавірусу COVID-19 із "високого" до "дуже високого".