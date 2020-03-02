В Италии от коронавируса умерли 34 человека

Количество инфицированных COVID-19 в Италии приближается к 2 тысячам.

Коронавирус COVID-19 диагностирован у почти 1700 человек в Италии, 34 из них умерли.

Об этом сообщил глава Службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает zn.ua.

По состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, количество выявленных случаев инфицирования составило 1694. Курс лечения проходят 1577 человек, 83 пациента уже выздоровели.

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Днем сообщалось о более чем тысяче заболевших.

Наиболее поражены северные регионы страны: Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья.

Единичные случаи заболевания зафиксированы на юге Италии, в том числе на Сицилии.

Среди инфицированных есть дети. 26 февраля в Ломбардии заболели четырехлетняя девочка, два 10-летних и 15-летний мальчики. Местные власти сообщили о планах просить о помощи врачей, которые вышли на пенсию.

Напомним, в МИД Украины подтвердили один случай заражения COVID-19 гражданки Украины в Италии, девушку госпитализировали в Неаполе.

Другую женщину, которая, 27 февраля вернулась из Италии в Украину, госпитализировали для проверки на коронавирус.

В регионах Венето и Ломбардия введены жесткие меры борьбы с распространением вируса, отменены массовые мероприятия. В частности, Венецианский карнавал, спектакли в миланском театре "Ла Скала" и футбольные матчи серии А.

Из-за вспышки коронавируса украинское консульство в Милане временно приостанавливало прием граждан.

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию, ГПСУ поручили проводить усиленную проверку пассажиров, прибывающих из этой страны.