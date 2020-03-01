Врачи московской больницы приказали пациентам молчать о соседе по палате с коронавирусом

Врачи решили взять с больных подписку о неразглашении, чтобы никто не узнал об ошибке медиков.

Врачи инфекционной больницы №1 Москвы приказали пациентам молчать о соседе по палате, у которого выявили коронавирус.

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Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на одного из пациентов Аслана Субханкулова.

По его словам, врачи решили взять с больных подписку о неразглашении, чтобы никто не узнал об ошибке медиков. Субханкулов утверждает, что в палате лежали семь человек, в том числе недавно вернувшийся из Италии Давид Беров. У россиянина подтвердился коронавирус, и его перевели в отдельную палату.

«Врачи требуют, чтобы мы говорили, что у нас были отдельные боксы», - объяснил Субханкулов.

У всех соседей Берова взяли повторные анализы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - за сутки зафиксировано 1800 новых случаев болезни. 2978 больных погибли.