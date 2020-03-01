В Беларуси подтвержден второй случай коронавируса

Инфицированная COVID-19 гражданка Беларуси прибыла из Италии.

В белоруски из Витебска, которая вернулась из Италии, один из тестов на коронавирус дал положительный результат.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Беларуси.

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«В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса COVID-19», - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданка Беларуси и двое ее коллег прибыли из Италии.

«В связи с тем, что непродолжительное время они были в северной Италии, их вызвали в учреждение здравоохранения. У всех взяли тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу», - сообщили в Минздраве

В ведомстве заявили, что на сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

«Всего на сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет», - добавили в Минздраве и уточнили, что речь идет о студенте из Ирана, отце его девушки и витебчанке.

Как сообщал УНИАН, первый случай коронавируса был зафиксирован в соседней с Украиной Беларуси 28 февраля. Заболевший - студент из Ирана, сейчас он находится в больнице.

По состоянию на 1 марта в мире зарегистрировано 86 тыс. 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 979 летальных, выздоровели 42 тыс. 294 человека.

На территории Европы зарегистрировано 1 тыс. 449 случаев заболевания COVID-19 в 27 странах, в частности, в Италии - 1128, Германии - 57, Франции - 100, Испании - 43, Великобритании - 25, Хорватии - 6, Австрии - 10, России - 2, Финляндии - 3, Швеции - 13, Израиле - 7, Швейцарии - 18, Греции - 4, Грузии - 3, Норвегии – 7, Румынии - 3, Азербайджане - 3, Нидерландах - 6, Эстонии, Северной Македонии, Бельгии, Исландии, Литве, Сан-Марино, Туркменистане, Беларуси - по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.