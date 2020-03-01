Коронавирус в Южной Корее: 18 погибших, заболевших уже более 3700

Более 500 инфицированных выявлено только за один день.

Южная Корея зарегистрировала еще 586 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее количество зараженных в стране возросло до 3736.

Об этом сообщает CNN.

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Власти также сообщили об одной новой смерти, увеличив число летальных случаев до 18.

Больше всего подтвержденных случаев в городе Тэгу - 2 569. По меньшей мере 2113 случаев в Тэгу были связаны с религиозной группой Шинчонджи, которую южнокорейские чиновники обвинили в препятствовании борьбе с вирусом.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавирус в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".