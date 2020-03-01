В Германии коронавирус выявили у 117 человек

Больше всего случаев заражения зафиксировано в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия - 66 инфицированных.

По состоянию на утро воскресенья, 1 марта, в Германии официально подтверждено 117 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство новостей dpa.

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Больше всего случаев заражения зафиксировано в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия - 66 инфицированных. В Баварии за все время вспышки заболевания зарегистрировали 19 зараженных, а в Баден-Вюртемберге - 15 человек.

В то же время пока официально не зафиксировали ни одного инфицирования коронавирусом в Сааре и ряде других федеральных земель. Также в Берлине пока не сообщается о заражении вирусом.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случая заболевания коронавирусом COVID-19 - за сутки зафиксировано 1800 новых случаев болезни. 2978 больных погибли.