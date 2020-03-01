В Иране от коронавируса погибли уже 54 человека

Новые случаи болезни зафиксированы в ряде иранских городов.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило о 54 летальных случаях заболевания коронавирусом COVID-19. Всего в стране зафиксировано 978 случаев болезни.

Читайте такжеКоронавирус зафиксировали в Армении

Как сообщает Associated Press, представитель министерства сообщил о новых подтвержденных случаях болезни в ряде городов, включая Мешхед – второй по численности населения город Ирана. В Мешхеде находится ряд святых для шиитов мест, которые привлекают паломников со всего региона.

Отмечается, что призыв гражданских властей закрыть святилища для публичного посещения на время эпидемии не был выполнен полностью.

Накануне сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек, по официальным данным, погибли 43 человека. Среди заразившихся - замминистра здравоохранения и 5 депутатов парламента, один из них, по данным иранских СМИ, умер.

Ряд СМИ также утверждают, что погибших от пневмонии COVID-19 может быть значительно больше.