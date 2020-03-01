Австралия и Таиланд заявили о первых смертях от коронавируса
В Австралии и Таиланде зафиксированы первые летальные случаи в результате инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департаменты здравоохранения двух стран.
Читайте такжеВ штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение после первой смерти от коронавируса
В Таиланде от коронавируса умер 35-летний мужчина.
В Австралии от коронавируса умер эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess 78-летний мужчина. По сообщениям австралийских СМИ, его жена также инфицирована и сейчас находится в стабильном состоянии.
Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".
По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксированы 86 983 случаев заболевания - за сутки зафиксированы 1800 новых случаев болезни. 2978 больных погибли.