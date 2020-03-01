Австралия и Таиланд заявили о первых смертях от коронавируса

Умерший из Таиланда был эвакуирован с круизного лайнера Diamond Princess.

В Австралии и Таиланде зафиксированы первые летальные случаи в результате инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департаменты здравоохранения двух стран.

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В Таиланде от коронавируса умер 35-летний мужчина.

В Австралии от коронавируса умер эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess 78-летний мужчина. По сообщениям австралийских СМИ, его жена также инфицирована и сейчас находится в стабильном состоянии.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".

По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксированы 86 983 случаев заболевания - за сутки зафиксированы 1800 новых случаев болезни. 2978 больных погибли.