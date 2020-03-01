Коронавирус: за сутки в мире зафиксировано почти две тысячи новых случаев болезни

Почти три тысячи больных погибли.

По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - за сутки зафиксировано 1800 новых случаев болезни. 2978 больных погибли.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по отслеживанию эпидемии, созданного специалистами Университета Джона Хопкинса.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Кита – 79 824. Крупные очаги заболевания образовались в Южной Корее (3526 человек), Италии (1128 человек) и Иране (593 человека). Всего вирус зафиксирован в 37 странах.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавирус в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до «очень высокого».