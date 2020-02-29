В Грузии зафиксировали третий случай заражения новым коронавирусом

Больной сопровождал в поездке в Иран первого гражданина Грузии, у которого подтвердили инфицирование COVID-2019.

В Грузии выявлен третий случай заражения новым коронавирусом COVID-2019.

Об этом на брифинге заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство "Новости-Грузия".

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По его словам, заболевший гражданин Грузии накануне вернулся на родину из Ирана через Азербайджан.

"Сегодня утром добавился третий подтвержденный случай. Это граждан Грузии, у которого существует история поездки в Иран. У него был контакт с первым подтвержденным случаем. Они вместе находились в Иране, а затем следовали из Ирана сухопутным путем, пересекли границу Азербайджана. Вчера он приехал в Грузию. На границе у него была зафиксирована температура, и его перевели в инфекционную больницу", - сказал Гамкрелидзе.

Как известно, 28 февраля коронавирус нового типа также лабораторно был подтвержден у 31-летней гражданки Грузии, путешествовавшей по Италии.

По словам Гамкрелидзе, в настоящее время все трое инфицированных граждан Грузии находятся в Тбилисской инфекционной больнице.

"Их общее клиническое состояние удовлетворительное", - сообщил он.

Отмечается, что из-за угрозы распространения коронавируса весенние каникулы в государственных школах Грузии начнутся раньше и продлятся не одну, а две недели – со 2 по 16 марта.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

По данным Минздрава Украины, на сегодняшний день в мире зарегистрировано более 85,1 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, из них почти 3 тыс. – летальные. В частности, в 27 странах Европы зарегистрировано 1 тыс. 123 случаев инфицирования новым коронавирусом.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.