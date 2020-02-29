Коронавирус во Франции: власти советуют людям воздержаться от рукопожатий

Число зараженных коронавирусом из Китая возросло до 57, два человека умерли.

Французский власти в пятницу порекомендовали людям воздерживаться от рукопожатий для предотвращения заражения коронавирусом.

Как сообщает Reuters, число подтвержденных случаев заражения возросло до 57 человек.

"Вирус сейчас циркулирует на нашей территории ... Я рекомендую, чтобы люди пока не пожимали друг другу руки", - сказал журналистам на ежедневном брифинге министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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Для обсуждения ситуации из-за распространения коронавируса в субботу на заседание соберется французское правительство.

В стране от коронавируса умерли два человека.

Как сообщал УНИАН, председатель исследовательского института в Израиле заявил, что его ученые "за считанные недели" закончат работу над разработкой вакцины против нового опасного коронавируса.