ВОЗ повысила уровень риска распространения коронавируса до "очень высокого"

Ранее такую оценку распространения и воздействия организация дала Китаю.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск коронавируса на глобальном уровне как «очень высокий».

Об этом говорится в заявлении организации.

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Увеличение количества случаев заболевания и количества стран в течение последних дней, безусловно, вызывает беспокойство, объясняют в ВОЗ.

«Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и влияния COVID-19 к очень высокому на глобальном уровне», – говорится в заявлении.

При этом в ВОЗ отметили, что замечают «связанные между собой эпидемии COVID-19 в нескольких странах, но в большинстве случаев можно проследить известные контакты или группу случаев. Пока мы не видим доказательств того, что вирус свободно распространяется в обществе».

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.