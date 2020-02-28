В Японии выписали из больницы украинку с лайнера Diamond Princess, у которой подозревали коронавирус - МИД
В Японии выписали из больницы украинку с круизного лайнера Diamond Princess, у которой подозревали инфицирование новым коронавирусом.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"27 февраля одна гражданка Украины была выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях. Дата их выписки пока неизвестна", - сказал Погорельцев.
Как сообщал УНИАН, 4 февраля по приказу Минздрав Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019, лайнер Diamond Princess стал на двухнедельный карантин. Врачи обследовали пассажиров и членов экипажа.
На борту судна находились 3 тыс. 700 человек из 56 стран, в том числе 25 граждан Украины (все - члены экипажа).
С начала карантина в результате инфицирования COVID-2019 умерли четверо пассажиров лайнера.
25 февраля в МИД Украины сообщили, что подавляющее большинство граждан Украины, которые работают в составе экипажа Diamond Princess, не желают возвращаться домой.
По состоянию на 27 февраля четверо граждан Украины с подозрением на инфицирование вирусом COVID-19 были госпитализированы в медицинские учреждения Токио.