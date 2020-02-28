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Число вылечившихся от уханьского коронавируса по всему миру достигло 36,5 тысяч человек – СМИ

09:54, 28 февраля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Об этом сообщает Deutsche Welle cо ссылкой на сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, Worldometer.

По его информации, 93% заболевших людей выздоровели, остальные - 2858 человек (порядка 7%) скончались.

Из тех, кто все еще инфицирован, у 82% (35 889) течение болезни нетяжелое. В критическом или серьезном состоянии пребывают 18% (8009) заразившихся.

Отдельную статистику по Китаю приводит национальная комиссия по здравоохранению. Количество умерших от воспаления легких, вызванного новым коронавирусом, в КНР составило 2788, за сутки увеличившись на 44 человека. Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на 327 и достигло в материковом Китае 79 000.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

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