Коронавирус проник в Беларусь: инфекцию выявили у студента из Ирана

Гражданин Ирана прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

«Сообщаем что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана», – говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин Ирана прибыл рейсом из Баку 22 февраля. «Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно», – заявили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.