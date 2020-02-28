В Литве зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
07:27, 28 февраля 2020Зарубежные новости
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Сейчас пациентка изолирована в больнице города Шяуляй.
Иллюстрация / REUTERS
Минздрав Литвы сообщил о первом случае заражения новым коронавирусом. Речь идет о женщине, которая вернулась из Вероны.
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Сейчас пациентка изолирована в больнице города Шяуляй. Как сообщает ведомство, у нее наблюдаются слабовыраженные симптомы, температуры нет, передает kommersant. Женщина проходит лечение.
Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По данным властей, в Китае от вируса погибло более 2,7 тыс. человек, выздоровело более 36 тыс. человек, заразилось свыше 78 тыс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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