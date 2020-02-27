Количество инфицированных новым коронавирусом в Иране сейчас составляет 245 человек.

В Иране от нового коронавируса умерли 26 человек, количество инфицированных составляет 245.

Как сообщает Reuters, Иран является второй после Китая страной в мире, где зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса.

Общее количество инфицированных коронавирусом в исламской стране сейчас составляет 245 человек, среди которых чиновники. Среди инфицированных - вице-президент по вопросам женских и семейных вопросов Массуме Эбтекар и заместитель министра здравоохранения страны Ирадж Харирчи.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что за последние 24 часа в Иране было подтверждено 106 новых случаев инфицирования.

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"Количество умерших возросло до 26", - добавил пресс-секретарь.

Он призвал соотечественников не путешествовать по стране без крайней необходимости.

Кроме того, из-за вспышки заболевания власти планируют ввести некоторые ограничения на посещение священных для мусульман-шиитов мест и отменить другие религиозные мероприятия.

Также иранское государственное агентство IRNA сообщило, что Иран запретил гражданам Китая посещать страну.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По данным Минздрава, в мире по состоянию на утро 27 февраля было зарегистрировано 82 тыс. 164 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальные, выздоровели 32 тыс. 897 человек.

Больше всего больных - в Китае, где количество подтвержденных случаев составляет на сегодняшний день 78 тыс. 630, умерли 2 тыс. 747 человек.

На территории Европы зарегистрировано 478 случаев заболевания COVID-19 в 17 странах.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.