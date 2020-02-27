В ВОЗ посоветовали странам не надеяться напрасно, что коронавирус COVID-19 кого-то обойдет

По словам главы организации, пора не бояться, а действовать, чтобы спасать жизни.

Любая страна сделает «роковую ошибку», если будет ожидать, что новый опасный коронавирус ее обойдет. А богатые страны, которые думают, что они в большей безопасности, должны ждать неприятные сюрпризы.

Об этом, как пишет Reuters, заявил сегодня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейес.

«Ни одна страна не должна думать, что у нее не будет случаев заражения. Это роковая ошибка, буквально», - сказал он.

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«Я даже скажу, что если взять для примера Италию, члена G7, то это был настоящий сюрприз. Поэтому, когда в многих даже развитых странах вы можете увидеть некоторые сюрпризы, вам стоит тоже ждать сюрпризов», - добавил глава ВОЗ.

По его словам, эпидемии в Иране, Италии и Южной Кореи достигли «поворотного момента». Ведь им еще присуще кластерное заражение с передачей в рамках сообществ. Но распространение вируса между сообществами до сих пор сдержанное.

«Этот вирус имеет потенциал привести пандемию. Сейчас не время для страха. Пришло время действовать, чтобы не допустить заражение и сохранить жизнь сейчас же», - добавил глава международной организации.

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Глава ВОЗ также похвалил президента США Дональда Трампа за то, что он посоветовал своим гражданам соблюдать меры, как и при профилактике гриппа, в частности часто мыть руки. В ВОЗ также подтвердили, что ведут переговоры с организаторами о судьбе Олимпийских игр, которые должны пройти в Японии в июле.