Слуховые аппараты могут замедлить снижение когнитивных способностей - ученые

В частности, исследование показало, что более частое использование слуховых аппаратов было связано с более значительным улучшением когнитивной функции.

Согласно новому исследованию, ношение слуховых аппаратов может замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей и улучшить работу мозга.

Результаты исследования австралийских ученых могут оказаться полезными для 32% людей в возрасте 55 лет и более 70% людей в возрасте старше 70 лет, которые склонны к потере слуха, передает НВ.

Исследователи из Мельбурнского университета проверили использование слуховых аппаратов почти у 100 взрослых в возрасте 62-82 лет с потерей слуха.

После 18 месяцев использования слуховых аппаратов исследователи обнаружили, что восприятие речи и качество жизни значительно улучшились для участников. В частности, 97,3% участников этого исследования продемонстрировали либо клинически значимое улучшение, либо стабильность исполнительных функций - их умственные способности не ухудшались.

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Женщины, в частности, показали значительные улучшения в рабочей памяти, используемой для рассуждений и принятия решений, а также в большинстве других оцениваемых когнитивных функций.

Исследование также показало, что более частое использование слуховых аппаратов было связано с более значительным улучшением когнитивной функции, и женщины были гораздо более усердными в ношении устройств, чем мужчины.

"Несмотря на то, что существуют успешные методы лечения потери слуха, в настоящее время не существует успешного лечения для снижения когнитивных функций или деменции. Это исследование является положительным шагом в изучении слуховых аппаратов для замедления снижения когнитивных функций", - сказала доцент и главный автор исследования Джулия Сарант.

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