Коронавирус добрался до Эстонии: заболел иранец, приехавший из Латвии

Инфицированного Covid-19 поместили в клинику инфекционных заболеваний.

В Эстонии зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса у гражданина Ирана, прибывшего автобусом из Риги.

Об этом рассказал министр социальных дел Эстонии Танель Кийк, сообщает ERR.

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По словам министра, инфицированный не является гражданином Эстонии, однако постоянно проживает в данной стране.

Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован. "По моей информации, речь идет о гражданине Ирана", - уточнил Танель Кийк.

Министр отметил, что заболевший прибыл в Эстонию автобусом из Риги, воздушным и морским транспортом он не пользовался. Иностранец сам вызвал себе скорую помощь на Таллиннский автовокзал. В настоящее время эстонские власти выясняют информацию о других пассажиров этого автобуса.

По данным Департамента здоровья, заболевшего поместили в клинику инфекционных заболеваний при Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Количество инфицированных коронавирусом стремительно увеличивается. По состоянию на 27 февраля в разных странах Covid-19 заразились уже более 82 тысячи человек. От болезни умерли 2 801 человек.