Диетологи назвали 5 причин начинать день с овсянки

Овсянка из цельного зерна — один из самых полезных продуктов на завтрак.

Вот только одна из причин начать свой день с тарелки овсянки - овес невероятно питательный, но содержит немного калорий, что делает это блюдо подходящим для похудения, поддержания здорового веса.

Как сообщает MedikForum, диетологами были названы несколько причин начинать день с тарелки овсяной каши.

"Овсянка из цельного зерна — один из самых полезных продуктов на завтрак: ее отличает высокое содержание клетчатки и белка. Овес обладает многими полезными для здоровья свойствами, включая потерю веса, снижение риска сердечных заболеваний", - отмечают специалисты.

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По словам диетологов, продукт обеспечивает организм несколькими ключевыми питательными веществами и антиоксидантами – витаминами B1 (тиамин), B5 (пантотеновая кислота), фолатом, марганцем, цинком, медью. Одна стандартная чашка овсянки – это 166 калорий, 5,94 г белка, 4,00 г пищевых волокон, 3,56 г жира.

Они указали на следующие причины начинать день с тарелки этой каши.

Помогает снизить уровень холестерина. Исследования показали: овсянка содержит большое количество бета-глюкана. Данный тип растворимых волокон эффективен для снижения уровня ЛПНП (плохого), а также общего уровня холестерина.

"Добавление овса в рацион уменьшает риск сердечных заболеваний за счет сокращения уровня холестерина", - констатируют диетологи.

Позволяет терять вес. Высокое содержание клетчатки в крупе способствует длительному чувству насыщения. Бета-глюкан способствует высвобождению пептида гормона сытости YY (PYY), тем самым снижая общее потребление калорий, предотвращая ожирение, помогая худеть.

Стабилизирует уровень сахара в крови. Потребление овса улучшает реакцию организма на инсулин, может помочь снизить высокий уровень сахара в крови. Многие научные работы свидетельствуют: овсянка положительно влияет на механизмы контроля сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.

Оздоровляет микрофлору кишечника. Для тех, кто склонен к запорам, вялому пищеварению, «ленивому» кишечнику вот причина начинать день с тарелки овсянки – она стимулирует развитие полезных бактерий в пищеварительном тракте, содействует регулярной дефекации.

Снижает риск развития астмы. Разные: исследования показывают, что овес помогает предотвратить астму у детей, если давать его в раннем возрасте.