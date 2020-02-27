Первый случай заражения уханьским коронавирусом зарегистрировали в Дании
09:34, 27 февраля 2020Зарубежные новости
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Заболел сотрудник телекомпании, который накануне отдыхал в горах на севере Италии.
Иллюстрация / REUTERS
В Дании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Covid-19.
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Заболел сотрудник телекомпании, передает TV 2.
"Это сотрудник TV 2, Якоб Таге Рамлинг, который на прошлой неделе вместе со своей семьей катался на лыжах в северной Италии", - сказано в сообщении.
Как отмечается, мужчина вернулся в Данию в понедельник, а в среду у него появились кашель и лихорадка.
Сегодня, 27 февраля, было подтверждено, что он заразился коронавирусом Covid-19.
Отмечается, что заболевший находится на домашнем карантине. При этом его жена и ребенок не заболели.
Как сообщал УНИАН, число жертв коронавируса превысило 2800, инфицированных более 82 тысяч.
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