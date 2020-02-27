Первый случай заражения уханьским коронавирусом зарегистрировали в Дании (видео)

Заболел сотрудник телекомпании, который накануне отдыхал в горах на севере Италии.

В Дании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Covid-19.

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Заболел сотрудник телекомпании, передает TV 2.

"Это сотрудник TV 2, Якоб Таге Рамлинг, который на прошлой неделе вместе со своей семьей катался на лыжах в северной Италии", - сказано в сообщении.

Как отмечается, мужчина вернулся в Данию в понедельник, а в среду у него появились кашель и лихорадка.

Сегодня, 27 февраля, было подтверждено, что он заразился коронавирусом Covid-19.

Отмечается, что заболевший находится на домашнем карантине. При этом его жена и ребенок не заболели.

Как сообщал УНИАН, число жертв коронавируса превысило 2800, инфицированных более 82 тысяч.