Назван популярный продукт, вызывающий рак
16:42, 27 февраля 2020Зарубежные новости
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Специалисты выяснили, что более частое употребление молочных продуктов связано с большим риском развития опухолей.
Чем вредно молоко / фото pixabay.com
Американские ученые связали употребление молока с повышенным риском развития рака молочной железы у женщин.
Исследователи проанализировали данные о рационе питания 53 тысяч здоровых женщин, которые наблюдались в течение 8 лет, пишет MedicalXpress.
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Также участницы указывали свою физическую активность, частоту потребления алкоголя, факты приема лекарственных препаратов, семейную историю заболеваемости раком молочной железы.
К концу наблюдения были зарегистрированы 1057 случаев развития опухоли груди.
Специалисты выяснили, что более частое употребление молочных продуктов связано с большим риском развития опухолей. При этом не было разницы между обезжиренным и цельным молоком.
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