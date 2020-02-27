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Назван популярный продукт, вызывающий рак

16:42, 27 февраля 2020
Зарубежные новости
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Чем вредно молоко / фото pixabay.com

Исследователи  проанализировали данные о рационе питания 53 тысяч здоровых женщин, которые наблюдались в течение 8 лет, пишет MedicalXpress.

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Также участницы указывали свою физическую активность, частоту потребления алкоголя, факты приема лекарственных препаратов, семейную историю заболеваемости раком молочной железы.

К концу наблюдения были зарегистрированы 1057 случаев развития опухоли груди.

Специалисты выяснили, что более частое употребление молочных продуктов связано с большим риском развития опухолей. При этом не было разницы между обезжиренным и цельным молоком.

Ранее медики рассказали, кому нельзя есть гречневую кашу.

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