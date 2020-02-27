Число жертв коронавируса превысило 2800, инфицированных более 82 тысяч

Наибольшее количество заболевших фиксируется в Китае. Однако в последние дни Covid-19 активно распространяется в других странах.

В мире стремительно увеличивается количество инфицированных коронавирусом. В настоящее время коронавирусом Covid-19 заразились уже 82 138 человек. От болезни умерли 2 801 человек.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Читайте такжеПервый случай коронавируса зафиксирован в Грузии (видео)

Наибольшее количество больных фиксируется на территории материкового Китая. Инфицированных коронавирусом здесь уже более 78 497 человек. Количество летальных случаев возросло до 2 744.

В Южной Корее, где сейчас наблюдают резкий всплеск коронавируса, заразились 1 595 человек, умерли 13 пациентов.

Кроме того, на круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом заболел 691 человек. Четыре пассажира скончались.

В Италии коронавирус Covid-19 диагностирован уже у 447 человек. Погибли от данного вируса 12 человек.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Эвакуированные из Уханя украинцы находятся на обсервации (наблюдении) в Новых Санжарах Полтавской области. Проявлений болезни у них не наблюдается.

В то же время два украинца заразились вирусом на круизном лайнере Diamond Princess. Также первый случай заражения Covid-19 зафиксирован у украинки в Италии.