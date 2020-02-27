Украинка с коронавирусом госпитализирована в Италии – СМИ

Девушка находится в одиночной палате под наблюдением врачей.

В Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев.

Об этом сообщает итальянское издание Fanpage.

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Отмечается, что 26-летняя украинка приехала из Ломбардии, где зафиксировали вспышку болезни, к родителям на юг страны.

Несколько дней девушка плохо себя чувствовала и в среду, 26 февраля, в сопровождении родителей обратилась в больницу. Медики сделали тест и подтвердили коронавирус. В настоящее время она находится в одиночной палате под наблюдением врачей.

Издание отмечает, что наличие коронавируса должно быть повторно подтверждено Римским институтом Спалланзани. Всех, кто контактировал с девушкой, прежде всего семью, сопровождавшую ее в больницу, поместили на карантин.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Двое украинцев заразились вирусом на круизном лайнере Diamond Princess.

По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса COVID 2019. Эвакуированные из Уханя украинцы находятся на обсервации (наблюдении) в Новых Санжарах Полтавской области. Проявлений болезни у них не наблюдается.